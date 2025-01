CAMPEONATO BAIANO

Entenda por que o primeiro Ba-Vi do ano não terá árbitro de vídeo

Duelo será disputado neste sábado (1º), na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 18:26

Ba-Vi da primeira fase do Baianão não terá a utilização do VAR Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Bahia e Vitória se preparam para escrever mais um capítulo na história de 93 anos de rivalidade. Neste sábado (1º), tricolores e rubro-negros se enfrentam, às 16h, na Fonte Nova, no Ba-Vi de número 500, válido pela 6ª rodada do Baianão. Porém, diferente do que acontece nos jogos mais importantes da temporada, a partida não contará com o árbitro de vídeo. >

De acordo com o regulamento do Campeonato Baiano, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) garante a utilização do VAR apenas nos dois jogos da decisão. Os custos pelo uso do recurso tecnológico será descontado das rendas das partidas.>

“Parágrafo 1º - A FBF utilizará nos jogos da Fase III – Final do CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE A – EDIÇÃO 2025, o sistema de arbitragem assistente de vídeo, ou seja, vídeo assistant refree - VAR, sendo certo que as despesas para tanto serão descontadas das rendas das partidas e lançadas nos respectivos borderôs”,>

O regulamento do Baianão diz ainda que a FBF pode optar pelo uso do VAR nos jogos da semifinal, desde que existam condições técnicas para a implantação do sistema nos estádios onde os duelos serão disputados. O documento não prevê o árbitro de vídeo na primeira fase do estadual. >

"Parágrafo 3º - A FBF poderá optar pela utilização do VAR nos jogos da Fase II – Semifinal do CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE A – EDIÇÃO 2025, como autorizado na Reunião de Conselho Técnico, desde que existam condições técnicas para homologações dos estádios".>

Nesta quinta-feira (30), a FBF decidiu em sorteio a escala de arbitragem para o confronto. Bruno Pereira Vasconcelos apitará a partida. Ele será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto. >