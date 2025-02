É HOJE!

Entre estreantes e desfalques, veja como o Bahia chega para o primeiro Ba-Vi do ano

Tricolor encara o Vitória neste sábado (1º), na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 05:00

Bahia terá novidades no time titular diante do Vitória Crédito: Catarina Brandão

A bola vai rolar para o primeiro confronto entre Bahia e Vitória na temporada 2025. Neste sábado (1º), os dois principais clubes do estado vão medir forças às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Baianão. Será a partida de número 500 entre as equipes. >

O Bahia chega ao confronto invicto sob o comando de Rogério Ceni, mas ainda dá os primeiros passos na temporada. Por conta da preparação realizada em Girona, na Espanha, o time principal fez apenas três jogos entre o Baianão e a Copa do Nordeste. >

Rogério Ceni, aliás, tem rodado o elenco para dar ritmo aos atletas e evitar o desgaste. Por isso, algumas posições ainda não estão bem definidas. No gol, Danilo Fernandes deve ser o titular. Ele estreou na goleada por 4x0 sobre o Sampaio Corrêa, enquanto Marcos Felipe disputou os dois jogos do Baianão.>

Ainda na defesa, Gilberto e Luciano Juba assumem as posições nas laterais direita e esquerda, respectivamente, enquanto Kanu e Ramos Mingo formam a dupla de zaga. >

A disputa maior está no meio-campo. Além das peças que permaneceram no clube, o tricolor contratou mais três atletas: Rodrigo Nestor, Erick e Michel Araújo. Do trio, Erick vem pedindo passagem e pode ser titular no clássico. O volante mostrou faro de gol apurado e já balançou as redes duas vezes em três partidas. >

Além da dúvida pela composição do meio-campo, Ceni não revelou se vai escalar três ou quatro jogadores no setor. Caio Alexandre e Everton Ribeiro têm presenças garantidas, enquanto Jean Lucas e Cauly brigam por posição. >

Já no ataque, Erick Pulga e Ademir iniciaram o ano em alta rotação e, assim, como Erick, também pedem passagem no time titular. A tendência é a de que Ademir seja escalado junto com Lucho e Pulga fique como opção para o segundo tempo. Biel e Everaldo também estão entre as opções. >

DESFALQUES >

Enquanto decide o time titular, Ceni sabe que não terá pelo menos quatro jogadores à disposição. Gabriel Xavier, Santiago Arias, Iago Borduchi e Michel Araújo estão machucados e ainda não estrearam na temporada. >