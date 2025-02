É HOJE

Buscando manter a invencibilidade no ano, saiba como chega o Vitória ao Ba-Vi 500

Confronto contra o Bahia ocorre neste sábado (1º), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 05:00

Capitão Wagner Leonardo lidera o Vitória no Ba-Vi 500 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Chegou o dia de tirar do armário a camisa rubro-negra e sentar com família e amigos para assistir ao Ba-Vi 500, que acontece a partir das 16h, na Arena Fonte Nova. O confronto, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, vai marcar o primeiro clássico entre as duas equipes no ano. Entre desfalques e uma invencibilidade para manter, o Leão chega ao confronto com o objetivo de manter a liderança da competição.>

“Expectativa muito boa, um pouco ansioso, nervoso, hoje de manhã, frio na barriga, mas é bom para chegar no clássico e desenvolver bem meu papel, meu futebol. Fiz um gol contra eles, estou ansioso para fazer um gol com a camisa do Vitória e espero que seja neste clássico”, disse o Ronald, que vai disputar seu primeiro Ba-Vi pelo Leão.>

Além do volante, a equipe rubro-negra tem outros 10 novos nomes no plantel em relação ao último clássico. Na atual temporada, o Leão ainda não foi derrotado. Os comandados de Thiago Carpini entraram em campo seis vezes, venceram três jogos e empataram outros três. Na liderança do Campeonato Baiano, o objetivo de se manter na ponta da tabela passa por não perder no clássico.>

Carpini deve montar o Vitória com cautela. Considerando o comportamento do treinador no Campeonato Brasileiro do ano passado e na estreia da Copa do Nordeste, um esquema mais defensivo pode ser escolhido pelo comandante para iniciar o confronto, seja com três zagueiros ou três volantes. Apesar de somar seus primeiros minutos no meio de semana, é improvável que Matheuzinho inicie entre os titulares.>

Para Ronald, o início de temporada tem sido satisfatório, mas o jogo contra o Bahia deve medir o real nível da equipe. “Tem sido um bom trabalho, mas claro que precisamos melhorar a todo tempo, professor Carpini tem pedido isso, evolução a cada jogo. Claro que é um adversário do nosso nível, está na Série A, e acho que é um grande desafio para a gente, o primeiro dos grandes desafios do ano. Espero que a gente saia vitoriosos”, deu o recado.>

O Vitória tem desfalques para o confronto. Nesta sexta-feira (31), o zagueiro Camutanga e o volante Caio Vinícius deram continuidade aos tratamentos médicos. Já o lateral esquerdo Lucas Esteves não participou dos treinamentos e está próximo de deixar o clube rumo ao Grêmio. O Vitória não divulgou se o atacante Janderson treinou, mas o jogador é dúvida.>