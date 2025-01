BAIANÃO

Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem do Ba-Vi

Ba-Vi 500 será disputado neste sábado (1º), na Fonte Nova

Chegou a hora dos dois principais clubes do estado ficarem frente a frente pelo Campeonato Baiano. Neste sábado (1º), Bahia e Vitória se enfrentam no primeiro Ba-Vi do ano. A partida será na Fonte Nova e marcará o jogo de número 500 entre as duas equipes. O Esquadrão jogará em casa e contará com o apoio maciço dos tricolores, já que o duelo será com torcida única. >