VENDA

Leilão com lances mínimos de R$ 300 abre visitação na próxima segunda (03)

Visitação pode ser feita em Salvador e Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 18:31

Um dos objetos do leilão Crédito: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (03), os interessados em participar do Leilão da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) poderão visitar os bens disponíveis para aquisição. Serão 189 lotes ofertados, que incluem automóveis, equipamentos eletrônicos e máquinas industriais. O certame será realizado no dia 14 de fevereiro, de forma virtual.>

Os lotes disponibilizados no leilão são compostos por bens considerados inservíveis aos órgãos estaduais, incluindo veículos que ultrapassaram seu prazo de uso determinado por legislação. A avaliação total dos lotes soma R$ 2,2 milhões, sendo que o item de maior valor corresponde a um conjunto de máquinas gráficas e os lances iniciais variam a partir de R$ 300,00.>

Os interessados devem agendar a visita entre os dias 03 e 13 de fevereiro, com exceção dos dias 8 e 9, por e-mail ([email protected]) ou por telefone (7198183-4104 | 713115-1549). Os bens estão distribuídos entre os almoxarifados do Estado na capital (Mata Escura e Barros Reis) e no interior (bairro São João, em Feira de Santana). Já as máquinas gráficas podem ser conferidas na sede das Empresas Gráficas da Bahia (Egba), em Fazenda Grande do Retiro.>

O leilão

O certame será conduzido pela leiloeira Jamile Cerqueira e no dia 14 de fevereiro, a partir das 9h30. Os lances poderão ser ofertados com antecedência de 15 dias da data do leilão. >

A modalidade adotada é a de maior lance ou oferta, garantindo que os lotes sejam arrematados pelos licitantes que apresentarem os valores mais altos. Para participar, é necessário realizar cadastro no site até 48 horas antes do início do evento, permitindo a verificação e aprovação dos dados.>

O pagamento dos bens adquiridos deve ser feito à vista, podendo ser realizado via transferência bancária, Pix, boleto ou depósito, conforme as diretrizes estabelecidas pela leiloeira.>