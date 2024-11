MARAÚ

Adolescente de 16 anos é morta a facadas pelo namorado na Bahia

Crime ocorreu na noite desta sexta (15)

Uma adolescente, de apenas 16 anos, foi morta a facadas no município de Maraú, no litoral sul do estado. A principal linha de investigação indica que o namorado da jovem é o suspeito de cometer o crime.