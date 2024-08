CANDEIAS

Adolescente de 17 anos é esfaqueado após briga com colega em transporte escolar

Um adolescente foi esfaqueado por um colega durante retorno para casa, na tarde desta quarta-feira (7), em Candeias, nas Região Metropolitana de Salvador (RMS). Caso ocorreu no centro do município.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o adolescente, de 17 anos, foi ferido com golpes de faca após uma discussão com o colega dentro do transporte escolar.