SALVADOR

Adolescente é morta dentro de casa no bairro do Santa Mônica

Uma adolescente de 15 anos foi morta, na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro do Santa Mônica, em Salvador. O corpo de Leidiane Vitória Cristo de Souza foi encontrado dentro da casa da jovem, localizada na Rua Dr. Aristides de Oliveira, com marcas de tiro.