NOVO LAR

Adolescente será adotada por irmã mais velha após ficar 9 dias desaparecida

Segundo diretor da OAF, não há impedimento para que a adoção aconteça

Larissa Almeida

Publicado em 7 de maio de 2025 às 15:59

Imagem divulgada pela OAF após a localização da jovem Crédito: Reprodução

Após passar nove dias desaparecida, a jovem Hosana Adriana da Cruz Nascimento, de 17 anos, não deve ficar na Organização de Auxílio Fraterno (OAF) por muito tempo. Isso porque, de acordo com Jozias Souza, diretor da instituição, a irmã mais velha da adolescente entrou com pedido de adoção e a OAF já está acelerando os trâmites. >

“Eu já conversei com o doutor Walter [Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude] hoje e já estou buscando regularizar essa situação o quanto antes. Nós buscamos dar o melhor, dentro de um perfil de família que tem preocupação com seu filho e com sua filha. Se Hosana acha que na OAF esse cuidado e essa atenção não têm sido suficientes e quer uma liberdade maior, [...] ela vai viver com a irmã”, disse, em entrevista ao CORREIO na tarde desta quarta-feira (7). >

Segundo Jozias, a irmã mais velha de Hosana também foi acolhida pela OAF no passado. Hoje, vive com os filhos e demonstrou interesse em ter a irmã por perto. As duas e uma outra irmã, que também já foi institucionalizada, chegaram na organização em 2018. >

Hosana foi encontrada na noite da última terça-feira (6) e deve passar alguns dias afastadas das suas atividades habituais, ou seja, da escola e do estágio no Ministério Público do Trabalho (MPT). Jozias afirma que essa foi uma recomendação do próprio juiz. Nos próximos dias, ela deve ser ouvida para que as autoridades entendam todos os detalhes que a levaram a ficar tantos dias desaparecida. >

Segundo o diretor da instituição, no momento, a jovem está abatida. “É uma situação delicada. Nós sabemos das marcas de todas as crianças que estão aqui. Elas carregam uma história de vida e uma marca, e isso pode ter aflorado nela. Então, precisamos fazer um trabalho com ela para podermos ouvi-la. É um trabalho de cuidado para que ela possa se reestruturar”, enfatizou. >

Quanto ao processo de adoção, Jozias acredita que não deve haver demora, uma vez que ela já tem 17 anos. “Ela já estava disponível para adoção e nunca havia aparecido nenhum pretendente ao longo desse período. Diante dessa situação, a irmã manifestando o interesse de pegar a guarda, não existe impedimento nenhum”, afirmou. >