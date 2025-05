SALVADOR

Jovem que passou 9 dias sumida pediu perdão e disse que dormiu na rua

Hosana Adriana da Cruz Nascimento foi encontrada pela polícia na noite de terça-feira (6)

“O primeiro contato com ela foi um contato emocionado de um pai que, vendo sua filha que estava desaparecida e ele angustiado querendo saber onde e como ela estava, ao encontrá-la, não tinha palavras para dizer. Ela me pedia perdão o tempo todo. ‘Perdão, meu pai, perdão, meu padrinho’. Ora chamava de pai, ora de padrinho. Eu disse que ela não tinha que pedir perdão. Ela me abraçou, começou a chorar e eu também”, narrou Jozias. >

Passado o momento de emoção, Hosana Adriana foi questionada a respeito do motivo que a levou a passar nove dias fora da instituição. Ela, que saiu no dia 28 de abril rumo ao estágio, contou que de lá seguiu para a escola, onde não teve aula. Em vez de voltar para a OAF, preferiu ficar conversando com colegas até as 17h e seguiu dali até a casa de uma delas. >