APÓS REPERCUSSÃO NEGATIVA

Afoxé Filhos de Gandhy volta atrás e recolhe termo que vetava homens trans

Associação divulgou comunicado nas redes sociais informando nova decisão

A diretoria do Afoxé Filhos de Gandhy divulgou um comunicado na noite desta segunda-feira (24) informando que recolherá o termo que aceitava apenas pessoas do sexo masculino cisgênero no desfile carnavalesco deste ano. "Onde consta a palavra masculino cisgênero passará a constar apenas do sexo masculino", diz o bloco. O Gandhy prometeu ainda alterar o estatuto posteriormente, convocando uma assembleia geral para discutir o assunto.>