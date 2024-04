TRANSPORTE PÚBLICO

Agerba altera roteiro de linhas de ônibus metropolitanas

Dando continuidade à readequação das linhas metropolitanas em função da integração com o Metrô e em consonância com os acordos e Termos de Ajustes de Conduta firmados principalmente com o Ministério Público da Bahia, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) reajustou, no último sábado (30), a o itinerário de algumas linhas de transporte.