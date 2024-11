PERIGO

Alerta de chuvas intensas com alagamentos segue na Bahia e mais sete estados

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas

As chuvas intensas que atingiram a maior parte da Bahia na segunda-feira (11) seguem nesta terça (12) em parte do território e mais sete estados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja - em que o grau de severidade é de perigo - e o aviso está mantido até às 10h.

Ao todo, 41 municípios baianos serão afetados, entre eles, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto. Todos estão no Extremo Oeste, Centro Norte ou Vale São-Franciscano. Outras cidades, como Salvador e Feira de Santana, estão em alerta amarelo - de perigo potencial.

Os estados afetados são: Pará, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Minas Gerais e Bahia. As áreas afetados em cada estado são as seguintes: Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Leste Goiano, Oriental do Tocantins, Sudoeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Extremo Oeste Baiano, Centro Maranhense, Noroeste de Minas, Leste Maranhense, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Goiano, Norte de Minas, Sudeste Piauiense, Noroeste Goiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano e Norte Mato-grossense.