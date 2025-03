POLÊMICA

Alunos denunciam restaurante self-service na Uefs: 'Enquanto o nosso está caindo aos pedaços'

Obra foi finalizada em e custou mais de R$ 890 mil

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2025 às 07:37

Novo restaurante foi apelidado de "burguesão" Crédito: Acervo pessoal

Estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) denunciam a construção de um restaurante self-service dentro da instituição. O equipamento custou mais de R$ 890 mil e foi construído com recursos próprios da universidade. Enquanto isso, os alunos fazem suas refeições em um local provisório porque o restaurante universitário (RU) passa por reformas. Os preços das refeições no novo espaço deverão ser dez vezes mais caros do que os praticados hoje. >

A discrepância dos valores fez com que os alunos apelidassem o restaurante self-service de "burguesão". Hoje, o valor do almoço é R$ 2. Apesar de a licitação para a cessão de uso do novo espaço não ter sido aberta, a Uefs afirma que, além da parte de buffet, sejam servidos pratos feitos (PF) no valor máximo correspondente ao vale-alimentação fornecido aos servidores, que é de R$ 20. >

Segundo a universidade, o restaurante universitário, que tem as refeições subsidiadas pela universidade, não será prejudicado pelo self-service. Os alunos contestam. Há mais de seis meses o RU foi transferido para um galpão improvisado porque o espaço original está em reformas. >

Fila do restaurante improvi Crédito: Acervo pessoal

As filas estão maiores e há reclamações sobre a qualidade da comida servida. "O novo restaurante está pronto, mas não é inaugurado pelo absurdo que é fazerem um self-service enquanto os alunos estão em local improvisado. É uma demora para comer, muitas filas e a comida muito ruim", diz Antony Araújo, integrante do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Os alunos avaliam que o RU está "caindo aos pedaços". >

O relatório de atividades da Uefs de 2023, o qual o CORREIO teve acesso, aponta que a obra do novo restaurante foi finalizada naquele ano. O contrato, firmado através da Superintendência de Patrimônio (Supat), custou R$ 893.860,44. Até hoje, no entanto, a empresa que vai gerir o espaço não foi selecionada. >

Segundo a Uefs, um investimento de R$ 1,25 milhão foi realizado no CAU 3, onde o self-service foi construído. "[o valor] não se destina exclusivamente ao restaurante self-service, mas sim a melhorias estruturais como acessibilidade, requalificação da rede elétrica e prevenção de incêndios, beneficiando todos os setores ali instalados", pontua a universidade. >

O restaurante universitário, por outro lado, recebeu R$ 7 milhões. A entrega da requalificação completa está prevista para julho de 2025, de acordo com a Uefs. O novo equipamento poderá ser utilizado por qualquer pessoa, mas o self-service é uma demanda encampada especialmente pelos servidores técnicos da universidade. >

"Em suas reuniões, assembleias e momentos de discussão coletiva entre as categorias que compõem a universidade, servidores técnicos e analistas manifestaram a vontade e necessidade de ampliação das possibilidades de alimentação no campus, uma vez que, atualmente, contam apenas com o RU e as cantinas", diz a Uefs (veja a nota completa abaixo). >

Inauguração do restaurante universitário em local provisório Crédito: Divulgação/Uefs

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia (Sintest) e aguarda retorno. "Em um ambiente democrático e de diálogo, a demanda por um novo espaço foi acolhida pela gestão, considerando que os servidores não possuem refeições subsidiadas pelo Estado, ao contrário do corpo estudantil", completa a universidade. >

Essa não é a primeira vez que o debate ganha força na universidade. Em 2012, a proposta de construção de um restaurante self-service dentro da Uefs foi rechaçada pelos estudantes e não seguiu adiante. "Enquanto o restaurante universitário recebe inúmeras denúncias e tem completa insalubridade, se constrói um restaurante que poucas pessoas vão usufruir", aponta a organização dos estudantes. >

O que diz a Uefs

"Ao longo de seus quase 50 anos, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) tem crescido de forma contínua, acompanhada pelo fortalecimento de suas políticas de permanência e ações afirmativas. O Restaurante Universitário (RU) é um marco dessa trajetória, fruto de uma luta coletiva das diferentes categorias que compõem a comunidade acadêmica.>

Mesmo com as obras de requalificação e ampliação do restaurante universitário em andamento, a gestão não mediu esforços para que as atividades não fossem interrompidas. Para assegurar o atendimento aos estudantes durante a reforma do RU, foi construído um restaurante provisório, evidenciando o compromisso da universidade com a permanência estudantil.>

Em suas reuniões, assembleias e momentos de discussão coletiva entre as categorias que compõem a universidade, servidores técnicos e analistas manifestaram a vontade e necessidade de ampliação das possibilidades de alimentação no campus, uma vez que, atualmente, contam apenas com o RU e as cantinas. >

Estes trabalhadores e trabalhadoras quando não trazem sua alimentação de casa, utilizam estabelecimentos no entorno da universidade para realizar as refeições, o que nem sempre está dentro das suas possibilidades financeiras. Em um ambiente democrático e de diálogo, a demanda por um novo espaço foi acolhida pela gestão, considerando que os servidores não possuem refeições subsidiadas pelo Estado, ao contrário do corpo estudantil, que é contemplado pelas políticas afirmativas.>

Além da reforma do RU, a Uefs já conduz estudos para a criação de novos espaços de alimentação e convivência, alinhados ao crescimento indiscutível da universidade e às necessidades da comunidade universitária.>

Diante de informações inverídicas que circulam, a Uefs esclarece que:>

1. O Restaurante Universitário não será prejudicado pelo funcionamento do restaurante self-service. O investimento no RU é contínuo e prioritário para a gestão universitária;>

2. Não há terceirização: o funcionamento do restaurante self-service se dará por meio de cessão de uso, assim como já ocorre com o RU;>

3. As obras no CAU 3 — que incluem um investimento de R$ 1.258.618,11 — não se destinam exclusivamente ao restaurante self-service, mas sim a melhorias estruturais como acessibilidade, requalificação da rede elétrica e prevenção de incêndios, beneficiando todos os setores ali instalados;>

4. Os investimentos no Restaurante Universitário já somam mais de R$ 7 milhões em quatro fases de reforma, abrangendo ampliação da cozinha e do salão, construção do restaurante provisório e urbanização externa. A entrega da requalificação completa está prevista para julho de 2025.>