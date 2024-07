INCÊNDIO

Apartamento pega fogo em prédio no Imbuí

Um apartamento no 15° andar de um prédio no Imbuí, em Salvador, foi atingido por chamas na tarde desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e já debelou o incêndio.

O incidente aconteceu no Condomínio do Edifício Maison Imbuí. Segundo o capitão Miranda, que atendeu a ocorrência, seis pessoas estavam na casa quando as chamas começaram na área de serviço.

Duas pessoas foram atendidas porque ficaram ofegantes ao descer as escadas do prédio, uma vez que o elevador fica bloqueado em caso de incêndio. As chamas ainda atingiram um apartamento vizinho, que estava com a porta aberta, devido ao calor do fogo.