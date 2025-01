CULTURA

Apenas 5,7% das cidades baianas possuem salas de cinema

No estado, 24 municípios comportam todos os complexos cinematográficos

Vitor Rocha

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 20:40

Sala de cinema Crédito: Arquivo/Agência Brasilia

Quarto maior estado do Brasil, as 142 salas de cinema em funcionamento na Bahia estão distribuídas em apenas 5,7% das cidades. Segundo o painel interativo da Agência Nacional do Cinema (Ancine), entre os 417 municípios em território baiano, somente 24 comportam todos os complexos cinematográficos da unidade federativa.

Entre as localidades com acesso à sétima arte, 19 estão entre as 30 mais populosas do estado, e a capital baiana concentra praticamente metade das salas disponíveis, com 70 (49%). Feira de Santana e Vitória da Conquista figuram em segundo lugar, com nove salas cada.

Por mais que os números da Bahia pareçam mínimos, no contexto nacional, apenas 8,1% dos municípios possuem cinema, alcançando aproximadamente 59% da população, ou seja, 119 milhões de pessoas. Contudo, no estado, os 24 municípios contemplam apenas seis dos 14 milhões de habitantes, ou seja, 43% da população, um número já consideravelmente menor que a média brasileira.

Disparidade regional

Com 3,89 milhões de espectadores nas salas em 2023, o estado da Bahia figurou como o oitavo na lista da quantidade de público presente nos cinemas. Os cinco primeiros estados pertencem ao eixo Sul-Sudeste. De acordo com a Ancine, 2.396 salas de cinema estão concentradas nestas regiões do país, totalizando 68% dos registros da entidade. No Brasil, as salas estão distribuídas da seguinte forma: Sudeste (1.835), Nordeste (597), Sul (561), Centro-Oeste (315) e Norte (201).

Apesar do Nordeste ter o segundo maior número absoluto nos dados da agência, a média de habitantes por sala da região é quase o dobro em comparação ao Sul. Enquanto há, aproximadamente, uma sala para cada 54 mil sulistas, no Nordeste este número sobe para cerca de 91 mil.