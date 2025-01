SHOWS

Confira quem ainda falta se apresentar no Festival do Parque

Filhos de Jorge, Márcia Freire e Tomate estão entre as atrações do evento

Com shows de Filhos de Jorge, Tomate e Márcia Freire, o Festival do Parque segue com programação gratuita até o dia 26 de janeiro, no Parque da Cidade. O evento acontece a partir das 9h, com apresentações de peso nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro.