FORAGIDO

Após 11 anos foragido, condenado por morte de investigador de polícia baiano é preso

Ednaldo Barbosa da Silva foi morto em 2014

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de março de 2025 às 19:18

Policial Civil Crédito: Divulgação

Um homem, condenado pela morte de um policial civil baiano, foi preso nesta segunda-feira (17), na cidade de São Paulo. O homem estava foragido há 11 anos. O crime de latrocínio foi cometido em 2014, na cidade de Petrolina, no estado pernambucano.>

O homem, de 29 anos, foi condenado pelo crime e sentenciado a 23 anos de prisão, após matar o investigador de polícia Ednaldo Barbosa da Silva, com 44 anos na época. O policial fazia compras em um supermercado de Petrolina, após deixar a filha no colégio, quando tentou impedir um assalto e foi atingido com quatro tiros.>

De acordo com as informações da Polícia Civil baiana, as investigações conduzidas pela 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/ Juazeiro), Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Norte) e unidades de inteligência, apontaram que o condenado estaria na capital paulista. Com as informações repassadas, a Polícia Civil de São Paulo efetuou a prisão do condenado. >