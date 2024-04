SUL DA BAHIA

Após acidente de trânsito, ocupantes de veículos entram em confronto físico na BA-650

Um acidente de trânsito terminou em uma briga na noite deste domingo (14) em Ibirataia, no sul da Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Rododoviário (CIPRv) de Itabuna foi acionada, em razão de um acidente de trânsito na altura do quilômetro 33 da rodovia BA-650, no trecho entre os municípios de Ibirataia e Ipiaú.

No local do acidente, a polícia encontrou os ocupantes dos veículos feriados após entrarem em confronto físico. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região.