Após acordo com patrões, trabalhadores da construção pesada da Bahia encerram greve

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav) aprovou por unanimidade nesta sexta-feira (14) o resultado da audiência de conciliação com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (Sinicon) – sindicato patronal- realizada nesta quinta-feira (13) pelo Tribunal Regional do Trabalho. Após uma semana da greve deflagrada em todo estado da Bahia, a categoria conquistou as principais reivindicações na Campanha Salarial 2024.