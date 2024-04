EXTREMO OESTE

Após cerca de cinco horas de combate, incêndio em secador de grãos é debelado

Após cerca de cinco horas de combate, bombeiros da 2ª Companhia, pertencente ao 17° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Barreiras, debelaram o incêndio num secador de grãos. A ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste do estado.

Para debelar as chamas, os bombeiros utilizaram um caminhão Auto Bomba Tanque (ATB) e contaram com o apoio de carros pipa. Por causa da grande quantidade de milho armazenado no secador, os militares realizaram o resfriamento por etapas para a remoção segura dos grãos e consequentemente permitir um combate eficaz até a completa extinção do incêndio.