FOLIA EM FEIRA DE SANTANA

Bombeiros registram 98 atendimentos pré-hospitalares e um incêndio na Micareta de Feira

Durante os quatro dias da Micareta de Feira de Santana, de quinta-feira (17) a domingo (21), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) atendeu 99 ocorrências no circuito Maneca Ferreira. Dessas, 98 foram de atendimentos pré-hospitalares (APH) e um incêndio. A instituição não registrou nenhuma ocorrência de maior gravidade.

No mesmo período, os bombeiros realizaram 378 orientações e prevenções entre os foliões. Para o coronel Nelzito Oliveira, a ação nas ruas do circuito e adjacências foi um dos fatores para que caso mais graves não fossem registrados. "Esse trabalho preventivo foi essencial para que não tivéssemos ocorrências de maior gravidade no que diz respeito a bombeiros militares. A maioria dos atendimentos foi relacionado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas", explicou.