CULTURA

Após corte do governo estadual, IGHB faz vaquinha para manter funcionamento

Verba de R$700 mil do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia foi cortada neste ano

Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 09:47

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia Crédito: Divulgação

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), localizado em Salvador, lançou uma campanha para arrecadar doações online. A iniciativa foi tomada depois do corte de R$700 mil, valor que representa 85% da verba do equipamento. Em entrevista ao CORREIO, o presidente do IGHB, Joaci Fonseca de Góes, disse que o instituto é alvo de perseguição da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA).

Em março deste ano, a pasta estadual cortou a verba destinada ao instituto, apesar de a Lei nº 6.575/1994 garantir o repasse do recurso. A Secult-BA aponta como pior critério da instituição a “harmonia com a política estadual”, o que encarado, pelo instituto, como retaliação política. No dia 9 de setembro, o IGHB entrou com um mandado de segurança contra a medida.

A Justiça deu prazo de 30 dias para que as partes manifestem a decisão do processo administrativo. O prazo já foi finalizado, segundo Ricardo Nogueira, advogado que representa o IGHB. "O prazo do governo está terminando. Então, deve voltar ao desembargador relator para decidir o caso. Estamos avaliando levar para o Ministério Público para investigar se os atos praticados pela Secult configuram improbidade administrativa", diz.

Para manter as contas em dia após o corte, o IGHB conta com o apoio da sociedade. Através do site, a campanha aceita doações de qualquer valor. Há ainda opção de colaboração mensal para ajudar a custear as despesas de manutenção do acervo. O instituto, que foi fundado em 1894, recebe, em média, 1 mil visitante por mês, de acordo com o presidente.

A Secult-BA nega que o equipamento é alvo de perseguição política, e diz que tem "apoiado, de forma democrática e plural, instituições culturais que garantem a salvaguarda da memória e da arte na Bahia". A pasta afirma que o instituto foi contemplado, entre 2009 e abril de 2024, pelo Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais.

"No certame deste ano, o IGHB teve sua proposta classificada como suplente após avaliação técnica da Comissão Avaliadora, que seguiu critérios de pontuação descritos no edital", explica a pasta.

Saiba como ajudar o IGHB

Banco Bradesco, agência 3189, conta 0022432-4