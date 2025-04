MOBILIZAÇÃO

Após denúncias contra policiais, PL de combate ao assédio será apresentado na Alba

Projeto de Lei foi apresentado durante o Congresso Nacional da Cobrapol, realizado em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2025 às 16:36

Integrantes do Sindicato de Policiais Civis da Bahia apresentaram projeto durante congresso Crédito: Divulgação

As recentes denúncias de assédio sexual e moral dentro da Polícia Civil da Bahia motivaram a elaboração de uma minuta de projeto de lei contra condutas indevidas de servidores nas repartições públicas do estado. O texto foi sugerido por representantes do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindipoc). Estão previstas medidas como o afastamento cautelar do acusado e a garantia de realocação da vítima sem prejuízos funcionais. >

A minuta foi apresentada ao deputado estadual Radiovaldo Costa, que deve levar o texto para apreciação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ainda em abril. Ana Carla Souza, vice-presidente do Sindipoc, avalia que o projeto representa avanços para a segurança dentro das repartições públicas. >

"Se aprovada, a lei será utilizada no âmbito do funcionalismo público baiano. Para nós diretoras do sindicato, que vimos esse projeto nascer, é uma honra muito grande ver nosso trabalho sendo reconhecido. O assunto é de interesse de todos e precisa ser debatido e combatido em todos os ambientes de trabalho", afirma. >

O texto foi lido durante o Congresso Nacional da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), realizado na semana passada em Salvador. Além da vice-presidente, participaram da apresentação Luciene Rodrigues, secretária-geral, Normizia Alves, diretora, e a investigadora Carla Sandra. >

O principal objetivo é combater práticas de assédio moral, sexual, importunação sexual e assédio virtual no âmbito da administração pública estadual direta e indireta da Bahia. Ele abrange todos os poderes do Estado, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Estado.

>

A proposta estabelece medidas de prevenção, proteção às vítimas, sanções aos agressores e mecanismos institucionais de fiscalização e acolhimento. Com a lei, a vítima passaria a ter o direito de optar pela permanência no posto de trabalho ou por sua realocação temporária ou definitiva. O suposto agressor, por outro lado, precisaria se manter afastado do local de trabalho durante as investigações. >

A divulgação do projeto é realizada no momento em que um caso de grande repercussão começa a ser julgado em Salvador. No último dia 8, foi realizada a primeira audiência de instrução do processo que envolve denúncias de importunação sexual e injúria supostamente cometidos pelo delegado Antônio Carlos Magalhães Santos contra colegas. Ele foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia em dezembro do ano passado. O policial nega as acusações. >