POLÍCIA

Após saída do BBB, Aline pode voltar para PM? Corporação explica

Participante foi exonerada em janeiro deste ano

A baiana Aline Patriarca foi eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (25). A policial militar recebeu cerca de 51,73% dos votos do público para sair do programa. Em janeiro deste ano, cinco dias após o início do programa, a sister foi exonerada da Polícia Militar. De acordo com a instituição, para retornar, ela precisaria recorrer à justiça. >