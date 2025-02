SUDOESTE

Após sentir vontade de fazer 'xixi', mulher dá a luz ao filho em banheiro de hospital

Caso ocorreu em Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 22:02

Hospital Municipal Esaú Matos Crédito: Prefeitura de Vitória da Conquista

Uma mulher deu a luz ao seu filho no banheiro de um hospital de Vitória da conquista, no Sudoeste do estado, na última segunda-feira (3). A paciente sentiu vontade de urinar e acabou entrando em trabalho de parto no local, antes que pudesse ser levada para a sala específica. A mãe e o recém-nascido passam bem e estão recebendo cuidados na unidade.>

O caso ocorreu no Hospital Municipal Esaú Matos. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do município, a paciente deu entrada na unidade durante a madrugada, por volta das 2h58. Enquanto a ficha era preenchida com os dados da mulher, ela sentiu vontade de urinar e se dirigiu ao banheiro. >

"É importante esclarecer que em algumas situações, a dor do parto pode ser confundida com a necessidade de evacuar, o que é um fenômeno comum nessa fase avançada. Poucos minutos depois, por volta das 3h10, a equipe foi chamada às pressas, quando foi constatado que o parto já estava em período expulsivo", destacou a pasta.>

As informações apontam que não foi possível deslocar a paciente à sala de parto, sendo necessária a realização da assistência imediata no local. Até mesmo a mãe da criança foi surpreendida com o nascimento. Segundo a instituição, ela não havia levado a bolsa da criança, por achar que ainda não era o momento do parto.>