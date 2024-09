SORTE

Aposta baiana fatura R$ 99 mil na Mega-Sena; confira resultado

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado no último sábado (31), e faturou R$ 99 mil. O sortudo é de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e foi o único apostador a levar o valor no estado. Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 30 milhões.