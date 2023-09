Apresentador Raimundo Varela é velado em Salvador

Familiares, amigos e uma multidão de admiradores se reuniram no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, na tarde desta quinta-feira (7), para se despedir do apresentador Raimundo Varela . O velório teve início às 13h. Por volta de 16h, o corpo foi cremado. Entre os presentes, estavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o diretor geral da Record TV Bahia, Carlos Alves, e os apresentadores Adelson Carvalho e Pedro Sento Se, colegas de emissora de Varela.

Para Bruno Reis, a Bahia se despediu nesta quinta de um dos maiores comunicadores do estado. “Ele levava informações, mas também cobrava as autoridades e o poder público por melhorias nas vidas das pessoas. Com seus cartões verdes e cartões vermelhos, Varela deixou uma marca no jornalismo. Os exemplos dele irão inspirar gerações presentes e futuras”, declarou o prefeito.