'Meu pai era Bahia, mas ficava fingindo que era Ypiranga', diz filho de Raimundo Varela

O futebol era uma das paixões do apresentador Raimundo Varela, que morreu aos 75 anos, nesta quinta-feira (7).



Foi dirigente do Paripe Futebol Clube, revela o filho Gel Varela. Como atleta, jogou pela Associção Desportiva Leôncio e pelo Ypiranga. Cedo na sua carreira da TV, foi convidado para ser comentarista esportivo.



O envolvimento dele como jornalista esportivo fez com que ele mudasse a maneira como falava do esporte, diz Gel. "Meu pai era Bahia, mas ficava fingindo que era Ypiranga", conta. "Eu falo, porque quando eu era pequeno ele me botava no pescoço e ia pra torcida do Bahia na Fonte Nova. A gente ia junto".