Filha homenageia Raimundo Varela: 'O coração mais doce que já conheci'

Uma das filhas do apresentador Raimundo Varela, Marianna Varela fez uma publicação homenageando o pai, que faleceu aos 75 anos em Salvador.



No texto, Marianna lembra que as primeiras palavras que falou foram em referência ao pai e diz que ele foi sua "primeira referência". A jovem é filha do relacionamento do apresentador com Sheila Varela, sendo a mais nova dos sete filhos deixados pelo comunicador.



"Ta ta" foi a minha primeira palavra quando criança, era assim que eu te chamava. Sabemos o quanto minha mãe ficou com ciúmes quando te chamei antes de falar "mamãe" você foi a minha primeira referência de colo e proteção e será pra sempre o meu porto seguro", escreveu a jovem.