TRANSPORTE

Assaltos a ônibus em Salvador têm redução de 37% em 2024, diz Integra

O mês de maio foi o mais significativo para a discrepância entre as ocorrências

Salvador reduziu em cerca de 37% os assaltos a ônibus este ano. De acordo com a Integra, associação responsável pelos coletivos na capital baiana, entre janeiro e junho de 2024, os soteropolitanos sofreram 274 ocorrências do tipo. No mesmo período, em 2023, os soteropolitanos registraram 431 casos.