ESPORTE

Atleta ‘Morde Chapa’ participa de corrida na Avenida Paralela neste domingo (28)

No início deste mês, o idoso correu 122 km e ganhou de 799 outros atletas na maior categoria da Ultramaratona da Independência , em que a corrida durou 12 horas, no Parque dos Ventos.

Agora, ele vai percorrer 21 km na Avenida Paralela pela primeira vez; o atleta estará acompanhado do seu orientador, Júnior Cavalcante, que também participará da prova. A largada será realizada às 6h, no Salvador Norte Shopping, com chegada no Salvador Shopping.