VINHA DE RECIFE

Atriz da Globo denuncia transfobia em voo que fez pouso de emergência em Salvador

Ela disse que caso foi "um completo desrespeito"

Da Redação

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 13:33

Ísis Broken Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A atriz Isis Broken foi uma das passageiras do voo AD4032, que ia de Recife para o Rio, mas precisou pousar em Salvador, e afirmou ter sido vítima de transfobia da parte de um tripulante. Isis atualmente está no ar na novela No Rancho Fundo, da Globo.

Em entrevista à TV Bahia, ela contou que foi buscar informações com um comissário de bordo sobre a pane que levou ao pouso, momento em que foi tratada pela expressão "senhor".

"Eu falei que meu nome era Isis, que era senhora, e ele me chamou de senhor, um completo desrespeito. Eu pedi o crachá dele para saber o nome dele, ele não queria me dar o nome. Eles não dizem nada do que aconteceu, a gente vai sabendo por coisas que a gente foi vendo no meio do voo. Dizem que é uma pane, uma falha, mas a gente não sabe", afirmou.

Procurada para comentar a denúncia, a Azul ainda não se manifestou.

Susto

Um avião precisou fazer um pouso forçado na manhã desta segunda-feira (30), no Aeroporto de Salvador. Os passageiros serão realocados em outros voos.

A Concessionária do Aeroporto de Salvador confirmou o pouso de emergência e afirmou que, após procedimentos técnicos e de segurança, a aeronave pousou e seguiu para desembarque dos passageiros. O aeroporto está operando normalmente.

O voo teve origem em Recife, no estado de Pernambuco, e tinha como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, informou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, em nota.