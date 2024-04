PERIGO

Atropelos são frequentes em ponto da BA-099 onde adolescente foi morto, diz amigo da família

Akon Davi dos Santos Bonfim foi atropelado em trecho entre Barra do Jacuípe e Lauro de Freitas

Publicado em 5 de abril de 2024 às 05:00

Akon Davi dos Santos Bonfim, 14 anos Crédito: Acervo pessoal

De acordo com um amigo da família de Akon Davi dos Santos Bonfim, de 14 anos, adolescente que morreu atropelado na tarde de quarta-feira (03), não é raro que aconteçam acidentes no ponto da BA-099 onde ele foi morto. A fatalidade aconteceu na altura do km 22, trecho entre Barra do Jacuípe e Lauro de Freitas.

Segundo o homem, que preferiu não ser identificado, há falta de sinalização na pista e acidentes acontecem com frequência na região, devido a uma curva não sinalizada que fica ao lado de um retorno na direção de Guarajuba para Arembepe.

“Já foram perdidas várias vidas ali, justamente nessa mesma curva. A gente não reclama do retorno, e sim da curva que foi feita em consequência do retorno. A Concessionária Litoral Norte precisa ir no local fazer uma vistoria e tentar amenizar aquela curva, porque é uma curva acentuada à direita, que leva sempre o motorista a sair da pista e entrar no acostamento. Geralmente, o atropelo acontece dentro do acostamento”, diz.

Foi sabendo da frequência de atropelos que Joanice Mendes dos Santos, 57, tentou evitar o caminho no dia da morte do filho. Tentando se distanciar da região já conhecida pelos acidentes, ela e o filho caminhavam longe do acostamento. “Eu falei: ‘vamos por cima, para evitar qualquer coisa’. Não adiantou. Não sei se já estava premeditado”, lamenta. “É uma dor muito grande e que muitas pessoas, se não se cuidarem, se não tiver uma providência, vão [sentir], porque ali é um lugar que carros viram sempre”.