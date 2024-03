SAÚDE

Bahia chega a 21 mortes por dengue em 2024

A última morte registrada ocorreu na cidade de Vitória da Conquista

Publicado em 26 de março de 2024 às 18:41

Cidade do Rio entra em situação de emergência devido a casos de dengue Crédito: Pixabay

Ainda no primeiro trimestre do ano, a Bahia já registra 21 óbitos por dengue no estado. A última morte registrada ocorreu na cidade de Vitória da Conquista, que lidera os casos prováveis de Dengue na Bahia ao lado de Salvador e Feira de Santana. Com o óbito, o município baiano chega a quatro mortes. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os óbitos foram em: Jacaraci (4), Vitória da Conquista (4), Piripá (3), Santo Antônio de Jesus (2), Barra do Choça (1), Caetité (1), Campo Formoso (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Juazeiro (1) e Santo Estêvão (1).

De acordo com a Sesab, a Bahia possui uma taxa de letalidade de 1,47, menor do que a média nacional.

Ao todo, na Bahia, foram notificados 81.428 casos prováveis da doença até o dia 23 de março de 2024, registrando um Coeficiente de Incidência (CI) de 575,8 de casos/100.000 habitantes. No mesmo período de 2023, foram notificados 13.854 casos prováveis, o que representa um aumento de 487,8%. No total, 285 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de Dengue.

Entre os municípios citados estão Vitória da Conquista, Salvador e Feira de Santana, que lideram o ranking de cidades com maior número de casos prováveis de Dengue em 2024, de acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Em Conquista, foram notificados 11.627 casos, na segunda posição está a capital com 4.962 seguido por Feira de Santana com 2.888 casos prováveis. Outros 45 municípios estão em risco e 12 em alerta.