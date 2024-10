PIZZA

Bahia concentra o maior número de pizzarias do Nordeste brasileiro, revela estudo

Posicionado no 7º lugar no ranking dos estados que mais produz pizzas no Brasil, a Bahia apresentou um crescimento de 12,55% no setor de pizzarias no último ano. É o que revela o estudo Mercado de Pizzarias 2023, desenvolvido pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), que há 21 anos atua no fomento de informações de qualidade e atualizada sobre esse mercado.