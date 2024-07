VLT

Bahia e Mato Grosso chegam a acordo de compra e venda de trens

Assinatura da primeira mediação técnica acontecerá nesta quarta-feira (3)

Da Redação

Publicado em 2 de julho de 2024 às 18:21

Projeto do VLT de Salvador Crédito: Ilustração

Após negociação com o Mato Grosso, o Governo da Bahia comprará 40 vagões de trens, com sete vagões cada, e equipamentos para a instalação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador. Os trens estão parados há mais de dez anos em Cuiabá. O acordo envolve valores da ordem de R$1 bilhão e deverá ser pago em quatro prestações anuais.

O interesse do governo baiano nos vagões vinha desde o ano passado. A assinatura da primeira mediação técnica interfederativa, realizada pela Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) do Tribunal de Contas da União (TCU), acontecerá na tarde de quarta-feira (3), na sede do Tribunal em Brasília.

O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, receberá para a assinatura o governador baiano, Jerônimo Rodrigues, e Mauro Mendes, líder do executivo mato-grossense. Os presidentes dos Tribunais de Contas e dos Ministérios Públicos dos respectivos estados também participarão da assinatura.

Os trens de Cuiabá foram adquiridos em maio de 2012, na gestão do então governador Silval Barbosa, com a entrega prevista para antes da Copa do Mundo de 2014. Mais de uma década e R$1 bilhão de investimento depois, porém, o modal nunca se tornou realidade na capital do Mato Grosso.