Bahia é o 3º estado que mais atrai viajantes no Brasil, revela IBGE

Número de viagens cresceu 62% entre 2021 e 2023; receita com o setor é a 2º maior do país

Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 10:31

1 em cada 10 viagens realizadas no país teve como destino a Bahia Crédito: Anna ART | Shutterstock)

As dificuldades da pandemia para o setor de turismo estão, aos poucos, ficando para trás na Bahia. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (13), mostram que o estado foi o terceiro que mais atraiu visitantes brasileiros no ano passado. Foram 1,885 milhão de viagens que tiveram a Bahia como destino - um aumento de 62,6% em comparação com 2021.

A Bahia só fica atrás de São Paulo (4,821 milhões) e Minas Gerais (2,152 milhões), segundo as informações do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Em 2023, assim como em 2021, uma em cada 10 viagens realizadas no Brasil foi para a Bahia. Os dados incluem as viagens que são realizadas dentro dos estados, como uma pessoa que sai do interior rumo à capital.

"Na Bahia e no Brasil, o ano de 2023 foi o de recuperação da pandemia. O número de viagens voltou a crescer e supera o número pré-pandemia, mas, em termos de domicílios onde alguém viajou, ainda não chegamos no patamar de antes da pandemia", analisa Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do IBGE. O número de viagens domésticas para a Bahia, em 2023, foi o maior dos quatro anos de série histórica da PNADC Turismo, de 2019 até o ano passado.

As viagens que partem do estado também registraram aumento significativo, de 64,6%. Em 2021, eram 991 mil e, no ano passado, cresceram para 1,631 milhão. Desse total, apenas 13 mil (0,8%) foram internacionais.

Receita

Além do aumento do número de viagens, os gastos dos viajantes na Bahia também aumentaram nos últimos anos. A receita do estado com turismo, em 2023, chegou a R$2,435 bilhões - o segundo valor mais alto do país, atrás apenas de São Paulo (R$4,129 bilhões).