RELATÓRIO NACIONAL

Bahia é o pior estado em incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência

Balanço conta com informações de 2 mil empresas

Um relatório feito com base em respostas de mais de 2 mil empresas baianas indica que apenas 3,7% delas possuem algum tipo de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência. É o pior percentual entre todos os estados do Brasil. Juntas, as empresas somam 743,6 mil funcionários.