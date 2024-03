DESIGUALDADE

Menos da metade das empresas baianas incentiva a contratação de mulheres, aponta relatório

70% das empresas não têm políticas de incentivo

Maysa Polcri

Publicado em 26 de março de 2024 às 06:00

Dandara Bitencourt é coordenadora do setor fiscal de uma empresa em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para as mulheres, não basta ser competente. É preciso trabalhar diariamente para provar que tem capacidade de estar no cargo que ocupa, em pequenas ou grandes empresas. A luta faz parte do cotidiano de Dandara Bitencourt que, aos 26 anos, é coordenadora do setor fiscal de uma empresa em Salvador. Para ela, ainda faltam oportunidades para que mulheres avancem nas carreiras. A percepção não é por acaso. Menos da metade das empresas baianas incentiva a contratação de mulheres.

O dado foi revelado pelo Relatório Nacional de Transparência Salarial, divulgado pelos ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego, na segunda-feira (25). Segundo o balanço, apenas 30% das empresas baianas têm algum tipo de incentivo à contratação de mulheres. A Bahia fica abaixo da média nacional, que é de 32,6%. Rondônia é o estado com o maior percentual (40%).

Ao todo, 2.031 empresas baianas, que possuem a partir de 100 funcionários, disponibilizaram informações sobre as políticas de incentivo. A Lei 14.611/2023 obriga que as organizações divulguem dados sobre critérios de contratação e remuneração dos funcionários. O relatório foi divulgado pela primeira vez e aponta ainda que as mulheres ganham 17,3% a menos do que os homens na Bahia.

“Hoje em dia, nós temos muito mais mulheres em cargos de liderança que fazem com que a gente se inspire. Mesmo assim, a maior dificuldade ainda é acessar oportunidades, que ainda não são oferecidas por muitas empresas”, analisa Dandara Bitencourt, que é coordenadora da Impacto Contabilidade.