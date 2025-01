BUSCA EM ALTA

Bahia é o terceiro estado do Brasil que mais pesquisa sobre facção; entenda termos mais buscados

"Sinais de facção que não pode fazer" e "Cê sabe" são as principais buscas dos baianos

A Bahia é o terceiro estado do Brasil que mais pesquisou o termo "facção" nos últimos 12 meses. As principais buscas dos baianos são: "Sinais de facção que não pode fazer", "Cê sabe" e "Pronunciamento de facção". As pesquisas são feitas, sobretudo, em Itaparica, Maragogipe e Santo Amaro, segundo dados do Google.