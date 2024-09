REFORÇO POLICIAL

Bahia participa da 7ª edição nacional da Operação Força Total

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) participa, nesta quinta-feira (26), da 7ª edição da Operação Força Total Nacional. A ação conta com o emprego intensivo de policiais de todas as unidades da corporação.

Segundo a PM, o foco da operação não se restringe ao aumento do policiamento nas ruas, mas segue um planejamento estratégico que considera as particularidades de cada região do estado.