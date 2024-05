Bahia recebe feira de negócios voltada para as áreas de petróleo, gás e integração energética

Voltada para toda a cadeia produtiva das áreas de petróleo, gás, petroquímica, naval e integração energética do Norte e Nordeste, a segunda edição da feira de negócios Bahia Oil & Gas Energy será realizada no Centro de Convenções, em Salvador, a partir da próxima quarta-feira (22).

Mais de 10 mil visitantes, oriundos de 15 países, são esperados na feira, que vai até a próxima sexta-feira (24). A inscrição no evento é gratuita e pode ser feita através do site www.bahiaoilgasenergy.com.br , onde o participante poderá acompanhar a programação. A abertura está marcada para às 14h de quarta-feira e contará com autoridades do setor e de órgãos reguladores.

Mais de 100 profissionais do ramo participarão de plenárias, palestras e painéis no evento, apresentando novas perspectivas do mercado regional, nacional e mundial. Entre eles: Marcelo Lyra, VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen; Gustavo Checcucci, diretor de Energia e Descarbonização da Braskem; Luiz Gavazza, Presidente da Bahiagás e do Conselho de Administração da Abegás e o colombiano César Patiño, presidente do Capítulo Mundial de Recuperação Avançada – SPE.