FILA PELA VIDA

Bahia tem 3.905 pessoas esperando por doação de órgãos; saiba qual deles tem a maior fila

No estado, há demanda por coração, córneas, rim e fígado

Na fila de espera pela garantia de vida, pelo menos 3.905 pessoas aguardam por doações de órgãos na Bahia, segundo dados informados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O número totaliza a demanda por quatro órgãos e tecidos: rim, fígado, córneas e coração, conforme apontam registros atualizados em março deste ano pela pasta. >

Dentre os órgãos, os rins têm maior fila para transplante entre os baianos, com demanda para 2.122 pessoas. De acordo com Eraldo Moura, coordenador do Sistema de Transplantes da Bahia, esse cenário não abrange apenas a Bahia, como também se repete a nível nacional, uma vez que o órgão é uma solução para pacientes que fazem hemodiálise. >