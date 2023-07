Bahia tem alta de 17,1% no casos de estupro e estupro de vulnerável em 2022

A Bahia registrou 4.558 casos de estupro e estupro de vulnerável em 2022, um aumento de 17,1% em relação aos dados no ano anterior, segundo 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira (20). Em números absolutos, é o oitavo estado do país com mais casos do tipo.



O anuário aponta que foram 1.125 casos de estupros registrados em 2022 e 3.433 casos de estupro de vulnerável. Ambos os números aumentaram em relação a 2021, quando foram registrados 923 casos de estupro e 2.966 de estupro de vulnerável no estado.