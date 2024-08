TEMPO

Bahia tem mais de 200 municípios em estado de alerta para vendaval

Cidades estão concentradas em seis diferentes regiões do estado

A Bahia tem 253 municípios sob alerta para vendaval até o final da tarde da próxima sexta-feira (30). O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de perigo potencial e prevê uma variação de vento entre 40 km/h e 60 km/h - um vento fraco tem velocidade inferior a 15 km/h, conforme a escala de Beaufort.

As cidades baianas sinalizadas no alerta do Inmet estão concentradas nas regiões: Centro Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Região Metropolitana de Salvador e Extremo Oeste. Nos locais, o alerta aponta para um baixo risco de queda de galhos de árvores.