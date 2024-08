CAMPO FORMOSO

Homem é preso por tentar matar o enteado na Bahia

Um homem suspeito de tentar matar o enteado teve o mandado de prisão cumprido nesta quarta-feira (28), em Campo Formoso, no centro norte da Bahia, por policiais da Delegacia Territorial da cidade.

A vítima foi localizada desacordada e com ferimentos provocados por arma branca, em uma estrada vicinal próxima ao povoado de Campo Frio.

Durante as investigações, familiares e testemunhas foram ouvidos. O suspeito foi interrogado e negou o crime. Apesar da negação, o suspeito não apresentou um álibi, e com o depoimento da vítima, a autoria do crime lhe foi atribuída.