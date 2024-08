BRIGA DE FACÇÕES

Homens são condenados a mais de 18 anos de prisão por matar servidor público na Bahia

Vítima foi assassinada em 2018, em Vitória da Conquista

Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 21:35

Adimitri Ferreira dos Santos foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Dois homens foram condenados a mais de 18 anos de prisão por homicídio e roubo em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Vinicius Silva Lima foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão, além de 18 dias-multa. Já Jeferson Alexandre Silva Santos foi condenado a 22 anos, oito meses e 25 dias de prisão, e dez dias-multa.

A sentença foi divulgada nesta terça-feira (27), após realização do Tribunal do Júri na última quinta-feira (22).

O crime ocorreu em outubro de 2018, em Vitória da Conquista. Eles já haviam sido condenados em dezembro de 2022, no entanto a primeira sessão do Tribunal do Júri foi anulada, de ofício pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em razão dos depoimentos colhidos em plenário não estarem audíveis. Os réus cumprirão a pena em regime fechado.

Segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 9h15, os réus mataram a tiros de armas de fogo Adimitri Ferreira dos Santos, no bairro Miro Cairo, próximo da quadra de esportes do Condomínio Flamboyant. Vinicius e Jeferson assassinaram a vítima por, supostamente, integrarem facções criminosas rivais ("Tudo 3", os agressores, e "Tudo 2", a vítima).

Momentos antes do homicídio, os réus roubaram a motocicleta, a bolsa e o celular de uma mulher. Ainda de acordo com a denúncia, a moto roubada foi utilizada pelos criminosos para se deslocarem até o local do homicídio.