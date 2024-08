VIOLÊNCIA

Justiça condena homem a 14 anos de prisão por homicídio na Bahia

Um homem foi condenado a 14 anos de prisão por um homicídio qualificado que aconteceu em 2010. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, no dia 16.