SUL DA BAHIA

Justiça aumenta pena de homem condenado por distribuir pornografia infantil

A Justiça aumentou a pena de um homem em Ilhéus, no sul da Bahia, condenado por armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) acolheu um recurso do Ministério Público Federal (MPF) e alterou a sentença emitida pela Justiça Federal. O condenado ficará seis anos e um mês de recluso e também deve pagar multa.

No recurso, do tipo apelação, o MPF apontou que a Justiça em 1ª instância havia decidido pela condenação apenas pelo crime de distribuição do material e, ainda, substituído a pena de quatro anos de reclusão pela prestação de serviços à comunidade e ao pagamento no valor de dois salários-mínimos.